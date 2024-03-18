台灣詐騙滿天飛　綠委竟收到林右昌恐嚇信

綠委李柏毅秀出收到的恐嚇信件。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）台灣詐騙、恐嚇消息滿天飛，民進黨“立委”李柏毅18日質詢爆料，上周六他收到署名“內政部長”林右昌寄來的EMAIL，恐嚇他要退黨，否則全家成為刀下亡魂。“警政署”收到幾位“立委”被恐嚇的案件了？台“警政署長”黃明昭說，已受理15件、16人。



李柏毅要求“警政署”加速對外界說明相關案件，黃明昭允諾並說，幾個小時就能偵查出IP是否在境外，會加強。



“立法院”內政委員會18日邀請“內政部長”林右昌列席報告業務概況，並備質詢。



李柏毅質詢時問說，林部長有沒有他的Email？林右昌笑回，沒有，我們用Line比較快。李直接在PPT上秀出收到的恐嚇信件說，上周六他收到“你的家庭住址我們已經調查清楚，請你在FB公開發帖會退出民進黨，並在7天內申請退黨，否則你全家會變成刀下亡魂！”黃署長，相關類似恐嚇郵件，有多少位“立委”收到？



黃明昭回應，目前“警政署”受理有15件、16人。李柏毅認為，我們都知道這些是恐嚇，也覺得都來自境外，但希望“警政署”第一時間有清楚說明，而不是說要調查來源，他也有家人，不報案不代表家人不會害怕。要趕快讓社會大眾迅速、清楚瞭解相關內容，未來遇到類似案件如何處理？



黃明昭允諾說，偵查出來是在境外或在哪個國家成為跳板，幾個小時就能公布IP所在的位子，未來會加強。