中評關注：韓國瑜堅持做正確事　有想像空間

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜近期有兩大動作，一是寧願面對議事不中立的質疑，也要提案環台高鐵以及高速公路延伸花蓮；另一項是眼見“立委”未提前到場準備質詢，便直接唱名讓未到場者被跳過。認為對的事韓就會執行，行事霹靂，不被院長職務綁住，未來發展空間值得想像。



一開始國民黨主席朱立倫提韓國瑜為不分區“立委”第一名，並直接打開天窗說亮話，強調韓就是國民黨的“立法院長”人選。當時不少人認為朱立倫是提出了一箭雙鵰的陽謀，一來可以透過韓國瑜的影響力全面拉抬藍不分區“立委”得票，二來是假設韓國瑜當上“立法院長”，依照“立法院”組織法”規定，“立法院”正副院長不得擔任政黨職務，等於直接排除韓2025挑戰國民黨主席的可能。



不過從近期韓國瑜的動作來看，雖然“立法院長”被期待盡量少介入政治攻防，但只要是韓認為對的事情，他就會放手去推動，不被院長職務所束縛。例如國民黨團總召傅崐萁所推動的環台高鐵以及高速公路貫穿中央山脈由南投延伸至花蓮，韓國瑜便親自參與提案，儘管遭到綠營質疑“立法院長”有中立義務，不適合參與推案，韓仍不為所動，堅持要做福國利民的事。



第二，15日下午“立法院”總質詢，眼見“立委”沒有提前到場等待上台，韓國瑜也不願當個唯唯諾諾的院長，還要讓會議休息等待“立委”進場，索性直接唱名三次，沒到場者直接跳過質詢，多名綠委以及部分藍委的質詢都被跳過，就算事後綠委暴跳如雷，也不得不正視韓主持議事的風格不會盡然都走人人好的那一套，經過韓這次出招，“立委”們將不得不上緊發條。

