大連：堅持標本兼治　深化系統性以案促改

中評社北京3月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，“大連市住建局綜合採取招投標全流程電子化、代理機構信用動態評價、‘評定分離’等措施，有效規範招投標領域權力運行。”日前，遼寧省大連市紀委監委工作人員到市住建局調研時瞭解到，該局針對案件暴露出的“中介不中、專家不專、暗標不暗”等問題，通過領域性系統性以案促改，進一步完善治理格局，提升治理效能。



大連市紀委監委把以案促改作為一體推進“三不腐”的重要舉措，既深挖徹查窩案串案“揭蓋子”，又鏟除腐敗滋生土壤“挖根子”，在查清個案的同時，注重加強類案分析，著力發現案件暴露出的問題根源、制度漏洞、行業積弊和監管盲點，持續深化以案促改、以案促治。



“從全市查處的重點領域典型案件來看，某些部門和行業腐敗問題產生的土壤和條件仍然一定程度存在。”大連市紀委監委有關負責同志表示，必須堅持對症下藥、精準施治、多措並舉，一個問題一個問題解決，一個領域一個領域整治，推動防範和治理行業性、領域性腐敗問題常態化、長效化。



為進一步健全以案促改工作機制，提升監督促進治理效能，大連市紀委監委不斷強化“室組地巡”協調聯動、市縣鄉三級上下聯動，通過促醒、促糾、促責、促教、促效、促建、促治等系列措施，推動主體責任、監督責任和監管責任“三責聯動”，實現案件查辦與築牢思想防線、堵塞制度漏洞有機結合。



從腐敗問題產生的思想根源、表現形式、規律性認識等方面入手，把嚴肅懲治腐敗與嚴格教育引導結合起來。大連市紀委監委將以案促改貫穿審查調查、警示宣講、整改整治全過程，通過召開以案促改警示教育大會、播放警示教育片、組織案件承辦人到案發地區、單位開展“一案三說”等方式，深刻剖析案發單位在思想教育、監督制約、體制機制等方面存在的問題，提升警示教育的震懾力、感召力。2023年以來，全市紀檢監察機關聚焦建設、金融、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域，拍攝警示教育片12部，編寫、發放懺悔錄、剖析報告34份，組織開展警示宣講、“一案三說”42次。

