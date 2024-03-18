重慶：縱深推進案件審理協作配合工作

中評社北京3月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，“交叉審理實現了查審分離，防止‘人情案’‘關係案’，有效破解了‘熟人社會’的辦案難題。”日前，在重慶市紀檢監察機關案件審理協作配合工作總結推進會上，重慶旅遊職業學院紀委負責人表示，在查辦該院一起學術不端案件中，案件審理協作配合機制發揮了積極作用。



該負責人談到的案件審理協作配合機制，是重慶市紀檢監察機關補短板、強弱項的創新探索之舉。據介紹，由於人員較少、機構相對簡單、職責又比較全面等原因，派駐機構和企業、高校紀檢監察機構的審理工作一直是薄弱環節。為對症解決這一突出問題，該市紀委監委出台《關於加強市紀委監委派駐機構和市管企業、市屬高校紀檢監察機構案件審理協作配合的指導意見（試行）》。



在重慶市紀委常委會領導下，市紀委監委案件審理室加強統籌謀劃，組建13個審理小組作為跨單位案件審理機構，按照資源盤活、力量共用原則，從各單位選拔139名幹部分入相應審理小組，組建起一支專業審理人員隊伍；並明確市直機關紀檢監察工委、駐市教委紀檢監察組、駐市國資委紀檢監察組3家單位牽頭，各責任單位各司其職，運用片區協作審理、交叉審理、集中審理等協作配合模式對各單位查辦的案件進行審理，有效整合資源、攥指成拳，形成系統集成、協同高效、齊抓共管的工作格局。



據介紹，片區協作審理將派駐機構劃分為7個片區，每個片區配套建立1個審理小組，負責審理符合相關情形的市級部門科級及以下黨員幹部違紀違法案件；交叉審理指將市管企業、市屬高校紀檢監察機構各分為2個組，分別組建審理小組，交叉審理各自辦理的違紀違法案件。經過試點，各辦案單位逐步適應案件審理協作配合模式，逐步養成有案必須移、有案主動移的協作配合審理習慣。



3家牽頭單位在貫徹落實指導意見的基礎上，不斷加強制度建設，立足所牽頭領域實際，進一步制定配套制度、文件9個，為開展具體案件審理工作提供操作指南。市直機關紀檢監察工委強化指導把關，在協作審理小組進場時，派員到場指導，既向協作審理小組明確審理要求，又為其撐腰鼓勁，鼓勵其嚴格審核把關；對遇到的疑難複雜問題，及時予以解答。駐市教委紀檢監察組堅持預審、專審、會審三審工作制，對疑難複雜案件，提請市紀委監委案件審理室、對口聯繫監督檢查室等共同會商，準確把握切入點，切實把好關口。駐市國資委紀檢監察組建立審後工作小結制度，每次交叉審理結束後，專題聽取審理組工作小結情況匯報，不斷深化法治意識、程序意識、證據意識。

