】 【打 印】 
廣西百色市政協副主席伍奕蓉接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-03-18 12:20:12


　　中評社北京3月18日電／據廣西壯族自治區紀委監委消息：廣西壯族自治區百色市政協黨組成員、副主席伍奕蓉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：