【
大
中
小
】 【
打 印
】
廣西百色市政協副主席伍奕蓉接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2024-03-18 12:20:12
中評社北京3月18日電／據廣西壯族自治區紀委監委消息：廣西壯族自治區百色市政協黨組成員、副主席伍奕蓉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
湖南：深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治
(2024-03-18 12:20:00)
讓群眾感受到公平正義就在身邊
(2024-03-18 12:19:49)
廣東江門市委原常委李惠文接受審查調查
(2024-03-18 12:19:35)
廣東省潮州市原市長何廣延被雙開
(2024-03-18 12:19:24)
寧夏：開展國有企業“靠企吃企”專項治理
(2024-03-18 10:37:40)
統籌整合力量 完善片區協作
(2024-03-18 10:37:22)
聚焦重點緊盯關鍵深化專項治理
(2024-03-17 12:17:28)
西藏：緊盯老問題新表現 專項整治形式主義
(2024-03-15 09:42:45)
打通群眾出行“最後一公里”
(2024-03-11 11:49:25)
著力懲治群眾身邊蠅貪蟻腐
(2024-03-11 11:00:06)