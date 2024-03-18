超長期特別國債要發揮特別效用

中評社北京3月18日電／據經濟日報報導，今年全國兩會，超長期特別國債成為廣受關注的熱點話題之一。《政府工作報告》提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。這是我國第四次啟動發行特別國債，社會高度期待其發揮出“特別”的效用。



中央經濟工作會議在部署今年宏觀政策時提出，積極的財政政策要適度加力、提質增效。財政政策工具箱中有哪些“法寶”會被拿出來用於實現這個政策目標？特別國債就是其中重要一項。與普通國債相比，特別國債發行具有特定目標，資金具有明確用途，而且不計入財政赤字。同時，發行的審批機制、流程較為靈活。此前三輪特別國債的發行，分別用於補充四大行資本金、成立中投公司、抗擊疫情。可以看出，特別國債發行目標明確，直指關鍵任務或領域，能發揮重要作用。



第四次發行特別國債有什麼不一樣？一方面是發行目的在於系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，資金專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。另一方面在期限上突出“超長期”。此前發行的特別國債有中長期也有超長期，而這次明確為超長期，期限拉長有利於匹配重大項目的長期資金需求。相較於以往的只在一年中發行，這次“擬連續幾年發行”，更顯示出政策的連續性和支持力度。



作為一項重大戰略決策部署，發行超長期特別國債既利當前、又惠長遠。從當前看，我國經濟持續回升向好的基礎還不穩固，有效需求不足，發行超長期特別國債可以有力拉動投資和消費；從長遠看，超長期特別國債聚焦強國建設和民族復興進程中的大事難事，重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展等領域建設，能夠有力推動高質量發展。可以說，這次特別國債比以往的特別國債更“特別”，目標宏大、期限拉長、連續發行。同時，做好國債發行工作、管理使用好國債資金，充分發揮資金效益、實現政策目標，是一項複雜的系統工程，需要加強部門配合和央地協作，合力促進這一重大決策落地見效。



要重績效。特別國債資金專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，關係到高質量發展大局，資金管理使用本身必須高質量，發揮出最大效益。要加強資金管理使用的制度建設，強化項目和資金的全流程監管，把國債資金用在“刀刃上”，強化政策跟蹤落實。目前，各地正在積極謀劃申報超長期特別國債項目，要加強前期研究論證，滿足投向領域要求，確保項目建設符合實際需求，避免重復建設、面子工程等問題。在項目實施中，要加強管理、防範風險，嚴把項目質量關，對擠占挪用國債項目資金等問題進行嚴肅追責。

