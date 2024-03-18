官員拖3小時未溝通提案內容　高金素梅發飆

內政委員會召委高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）蔡政府推動數位身分證喊卡議題餘波盪漾，中國國民黨“立委”徐欣瑩18日於“立法院”內政委員會臨時提案，要求“內政部”提出檢討報告，“內政部”戶政司代理司長陳子和則建議修正文字，但無黨籍內政委員會召委高金素梅語氣不耐地說，已給3個小時的時間讓你們溝通，為何不早點？她要表達譴責，對該案進行表決。



最終，在國民黨6席“立委”丁學忠、徐欣瑩、張智倫、許宇甄、牛煦庭、黃建賓贊成、民進黨6席“立委”王美惠、黃捷、吳琪銘、蘇巧慧、李柏毅、張宏陸反對下，6比6平手。高金素梅最終投贊成票，7比6通過提案。另外，台灣民眾黨“立委”麥玉珍則未到場。



“立法院”內政委員會18日邀請“內政部長”林右昌列席報告業務概況，並備質詢。



徐欣瑩臨時提案內容為：有鑒於“內政部”於數位身分證推動過程中，未針對社會諸多疑慮，如資安問題、數據隱私、效益不明顯等進行政策溝通，且怠惰訂定專法，先招標、再開會，使專家淪為橡皮圖章。前揭種種使“立法院”朝野一致，沒有“立委”支持該案。導致鉅額賠償費用。爰提案要求“內政部”對全案提出檢討與未來政策方向報告，於1個月內送內政委員會。

