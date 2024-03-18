膨潤土固沙和生態治理新技術研發成功

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，記者17日從中國科學院新疆生態與地理研究所（以下簡稱“新疆生地所”）獲悉，該所沙漠科研團隊成功探明膨潤土固沙機理，開發出膨潤土固沙和生態治理新技術，並在野外試驗中取得顯著效果。這一發現有望為防沙治沙提供新路徑。相關成果近日在線發表於國際期刊《環境技術與創新》。



膨潤土是一種天然礦物黏土，具有吸附性、吸水膨脹性、無毒性等特點。科研人員歷時5年，全面開展了膨潤土添加對風沙土性質的改良及固定作用研究。



論文通訊作者、新疆生地所研究員李從娟介紹，他們按照0.1%到12%範圍內的比例將膨潤土摻入沙土，分析風蝕率、剪切強度、抗壓強度等性能指標。研究發現，0.2%的膨潤土含量就可以在流沙表面形成一層類似於生物結皮的物理結皮，低比例（<1%）摻入可用於生態恢復，改善風沙土的保水能力和物理性質；1%—2%摻入可以作為防風固沙材料；高比例（>5%以上）摻入則可用於流動沙漠礦區及路渠邊坡的加固。



在新疆柴窩堡湖濱風蝕沙化區，科研人員通過在沙土中添加一定比例的膨潤土以及有機肥等復合物，再選取適應當地土壤環境的耐旱、耐鹽碱植物，成功讓原本荒蕪的風蝕沙地重見綠色，植被覆蓋率顯著提高。



李從娟認為，膨潤土儲量豐富，採用其進行沙漠化防治及風沙土改良，成本遠低於傳統的機械及生物防風固沙措施，也避免了化學固沙帶來的二次污染，在風沙災害治理和荒漠生態修復中具有較大應用潛力。