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鵲橋二號任務星箭組合體垂直轉運至發射區
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2024-03-18 12:44:18
中評社北京3月18日電／據科技日報報導，國家航天局消息，3月17日，探月工程四期鵲橋二號中繼星和長征八號遙三運載火箭在中國文昌航天發射場完成技術區相關工作，星箭組合體垂直轉運至發射區，計劃於近日擇機實施發射。
鵲橋二號中繼星、長征八號遙三運載火箭於2月運抵發射場後，陸續完成總裝、測試等各項準備工作。17日上午，承載著長征八號遙三運載火箭的活動發射平台，緩緩駛出發射場垂直測試廠房，將星箭組合體安全轉運至發射區。後續，在完成火箭功能檢查、聯合測試工作和推進劑加注後，擇機實施發射。
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