3月18日，普京在俄羅斯首都莫斯科的競選總部回答記者提問。（來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據新華社報導，據俄羅斯中央選舉委員會當地時間18日凌晨發布的數據，在俄總統選舉統計完成的85%選票中，現任總統普京以87.19%的得票率大幅領先其他候選人，實際已經贏得此次總統選舉。



俄聯邦共產黨的哈裡托諾夫以4.24%的得票率位居第二，俄新人黨的達萬科夫得票率為3.99%名列第三，俄自由民主黨的斯盧茨基以3.16%的得票率位列第四。



普京18日凌晨在競選總部發表講話，感謝所有選民的支持。他表示，俄羅斯是一個大家庭，本次選舉結果體現了選民的信任和期望，國家的所有任務都將完成。俄羅斯將會進一步向前發展，變得更堅實、更強大、更高效。



普京在隨後召開的記者會上表示，他將在新的任期繼續推動國家發展。他說，國家發展的所有主要任務都已在近期向議會兩院發表的國情咨文中闡述，將竭盡所能完成既定目標。



俄羅斯第八屆總統選舉正式投票於15日至17日舉行。根據俄總統選舉規則，在選舉中獲得50%以上選票者當選總統。俄中央選舉委員會將不晚於3月28日確認此次總統選舉結果，並在選舉結果確認後3日內予以公布。



俄中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃17日說，俄方邀請了來自129個國家和地區的1115名國際觀察員監督投票，確保選舉公正透明。