六百多萬噸“生態包袱”變身“綠色財富”

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，往年的春季，內蒙古興安盟廣袤的農田上總能看到濃烈的黑煙騰空而起，將田間秸秆付之一炬是當地開展春耕備耕前的無奈之舉。



今春的興安大地上，濃煙不再。曾經“一燒了之”的農田廢棄物，化身成為牛羊愛吃的營養餐、土壤增產的生物質肥、清潔安全的燃料。近兩年來，興安盟已經將如何推進農作物秸秆綜合利用作為推進農業綠色發展的必答題，實現了年秸秆回收利用量610萬噸，使秸秆這個“被放錯了地方的資源”從“生態包袱”變成了“綠色財富”。



“飼料化”肥了牛羊



記者走進興安盟科右前旗阿力得爾現代草產業加工物流交易園區，聽到機聲隆隆。這是秸秆正在大型機械的高速運轉下被碾壓成飼料顆粒。“秸秆飼料化在提升營養價值的同時，還能降低養殖成本。”該園區負責人鄭亞鵬告訴記者。



眼下，以秸秆綜合利用為引領的綠色循環發展新模式正悄然興起。飼料化利用正是其中最重要的轉化形式。



自2022年國家級現代畜牧業試驗區獲批創建以來，興安盟實現飼料化利用449.6萬噸，占秸秆綜合利用量的73.7%；通過實施秸秆收、儲、加、銷、用一體化項目，興安盟大力推廣秸秆青貯、黃貯技術，並鼓勵飼料生產加工企業開展訂單收購，支持秸秆飼料化企業購置秸秆機械、秸秆處理設備，極大地提升了秸秆飼料轉化率。



“肥料化”沃了土地



秸秆不僅可變身牛羊“營養餐”，還因其含有豐富的有機質、氮磷鉀和微量元素，還可作為農業生產重要的有機肥源。

