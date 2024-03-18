國內首次構建千平方米級山火試驗場景

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，近日，雲南與四川發生了森林火災。在山火預防和應對上，災前火險辨識準確性、臨災早期發現時效性和災中態勢研判前瞻性至關重要。中國電力科學研究院輸變電工程研究所監評室主任劉彬表示，在災前，面積龐大的森林草原地帶高火險區域排查和辨識，往往只能依靠投入人力、利用氣象監測數據研判風險等級。



“大型山火試驗能夠完整構建火勢發展場景，為預防、監測和應急響應提供災害數據支撐。”劉彬告訴記者，中國電力科學研究院輸變電工程研究所今年在國內首次構建了千平方米級大型山火試驗場景，完整獲取了起火、發展、蔓延等山火全過程的試驗監測參數規律，對於山火火險辨識、早期識別和預測預警科技水平提升具有重要意義。



千平方米級山火試驗重構了地表可燃物火災的動力學過程，為山火動力學基礎理論發展提供了真實火場環境測量參數。劉彬介紹，一方面，該試驗能夠準確評估各類植被的引燃和蔓延條件，有效解決災前火險辨識和火災預防精細度不夠、針對性不強和準確性不高的難題。另一方面，試驗為促進“事前發力”“預防在先”提供了科學依據和理論方法支撐。



記者瞭解到，千平方米級山火試驗完整獲取了千平方米尺度下的地表溫度、高溫熱輻射等多維特徵數據，構建了地表、近地、空中的山火立體時變監測參數樣本庫。通過深度融合遙感、地面協同技術手段，可及時捕捉火點早期特徵並提高預警準確性、時效性。