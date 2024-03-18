迄今最快AI芯片擁有4萬億個晶體管

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，美國趣味科學網站14日報導，美國芯片初創企業Cerebras Systems推出了全新的5納米級“晶圓級引擎3”（WSE－3）芯片。該公司官網稱，這是目前世界上運行速度最快的人工智能（AI）芯片，將此前紀錄提高了1倍。WSE－3擁有4萬億個晶體管，也使其成為迄今最大的計算機芯片，專門用於訓練大型AI模型，未來也有望用於目前正在建設中的“禿鷹銀河3號”AI超級計算機。



WSE－3芯片由90萬個經AI優化的計算核心組成，集成在一塊8.5×8.5英寸的矽晶圓上，類似其“前身”WSE－2。該公司在13日發布的一份新聞稿中表示，WSE－3的功耗和價格與WSE－2相當，但功率是其兩倍。WSE－2包括2.6萬億個晶體管和85萬個AI核心。目前用於訓練AI模型的最強大芯片之一是英偉達H200圖形處理單元（GPU），但該芯片只包含800億個晶體管，僅為WSE－3晶體管數目的1／57。



WSE－3芯片將為正在建設中的“禿鷹銀河3號”超級計算機提供動力。該超級計算機將由64個基於WSE－3芯片的Cerebras CS－3 AI系統組成，每秒浮點運算能力有望達到8百億億次，使其成為最強大的AI超級計算機之一。



當“禿鷹銀河3號”與“禿鷹銀河1號”和“禿鷹銀河2號”系統“強強聯手”，整個網絡的浮點運算能力將達到每秒1千6百億億次。相較之下，目前世界上最強大的超級計算機——位於美國橡樹嶺國家實驗室的“前沿”超級計算機，其運算能力為每秒1百億億次。



該公司稱，CS－3系統具有卓越的易用性，相比GPU需要更少代碼來訓練大型AI模型，將用於訓練比GPT－4或谷歌的“雙子座”大10倍的未來AI系統。據稱，GPT－4使用了約1.76萬億個參數來訓練系統，而CS－3系統可處理有24萬億個參數的AI模型。