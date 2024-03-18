電化學技術可治療糖尿病足潰爛

中評社北京3月18日電／據科技日報報導，最新一期《先進功能材料》報導，一個國際科研團隊開發出一種治療慢性傷口的有效方法，不需要使用抗生素，而是使用一種電離氣體來激活傷口敷料。研究人員認為，新方法在解決抗生素耐藥性病原體方面取得了重大進步，並有望改變糖尿病足潰爛和內傷的治療方法。



這種治療方法是通過等離子激活水凝膠敷料（常用於傷口敷蓋），使其與不同的化學氧化劑進行獨特混合，從而有效消除慢性傷口的污染並幫助傷口愈合。



研究共同作者、英國謝菲爾德大學化學教授羅布·肖特教授表示，全球有超過5.4億人患有糖尿病，其中30%的人會在一生中患上足潰爛。這種流行病在未來幾年將更為廣泛。抗生素和銀離子敷料通常用於治療慢性傷口，但兩者都有缺點。對抗生素日益增長的耐藥性是一個全球性挑戰，人們同時也擔心銀會引發毒性反應。



冷等離子體電離氣體的好處已在臨床試驗中得到了證實，它不僅可以控制感染，還可以促進傷口愈合。這要歸因於氧化劑的強效化學混合物，當它混合併激活環境空氣中的氧和氮分子時，會產生活性氧和氮物質（RON）。



團隊證明，等離子體激活帶有RON的水凝膠敷料會使凝膠功能更強。研究人員表示，除了殺死導致傷口感染的常見細菌（大腸杆菌和銅綠假單胞菌）外，還有助於觸發人體的免疫系統，幫助抵抗感染。



雖然糖尿病足潰爛是這項研究的重點，但這項技術可以應用於所有慢性傷口和內部感染。下一步研究將涉及臨床試驗，以優化用於人體治療的電化學技術。