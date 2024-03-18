韓國醫科大學教授擬集體請辭　政府拒讓步

（來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據新華社報導，韓國保健福祉部副部長朴敏守17日指責醫科大學教授準備集體辭職的行為是“脅迫”，重申政府不會就醫科大學擴招方案讓步。



韓國政府2月初發布醫科大學擴招方案，遭到醫療界強烈反對，近萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。醫科大學在校生也集體申請休學以示抗議。韓國全國醫學院教授緊急對策委員會15日宣布，來自16所大學醫學院的教授將於本月25日集體請辭。



朴敏守17日在韓聯社電視台發表講話說，政府絕不會調整擴招2000人的方案。醫科大學教授將集體辭職“是對民眾的脅迫”，必須阻止醫療界的集體抗議行動。“教授們聲稱如果學生處於不利位置，他們不會坐視不管，這一言論是對法律的挑戰。”



韓國國立中央醫療院院長朱英洙（音譯）在一場新聞發布會上說，醫科大學教授打算辭職以示抗議，這是“以患者的健康乃至生命為要挾”。“在醫療界地位重要的醫學教授竟說出這樣的話，真是令人絕望。”



朱英洙還就該院醫生先前發表支持罷工的聲明一事表示歉意，稱該聲明不代表國立中央醫療院立場，同時敦促罷工的醫生盡快返崗。



隨著老齡化加劇，韓國社會對醫療資源的需求將日益增長。據韓國衛生部門測算，如果維持現有招生規模，到2035年，韓國醫生缺口將高達1.5萬人。



韓國民眾普遍歡迎醫大擴招方案。醫療界則表示反對，他們認為，政府擴招計劃治標不治本，無法解決醫療人員緊缺、資源分配不均等問題，且盲目擴招可能引發過度醫療，從而加重醫保系統財政負擔，同時還可能降低醫學院教學質量。批評人士說，一些醫療界人士實際上是擔憂擴招會導致他們收入減少。