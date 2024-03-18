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2名金門人員出海失聯，大陸船只救起
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2024-03-18 12:41:06
中評社北京3月18日電／據“央視軍事”微信公眾號報導，記者從福建多部門瞭解到，福建省海上搜救中心3月17日半夜接台灣中華搜救協會通告，當日有兩名金門人員出海海釣未歸。
福建多部門展開搜救，18日凌晨4點15分左右，兩人在泉州圍頭灣水域被大陸船只救起，初步檢查身體狀況良好。18日上午，廈門海上搜救中心等部門將在海上把兩人轉交給金門方面。
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