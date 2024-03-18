陳玉珍：陸海警船想來就來想走就走　更強硬

藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）中國大陸海警船15日、16日連續兩天進入金門禁限制水域。對此，中國國民黨金門“立委”陳玉珍向中評社表示，大陸逐步在做他們宣稱沒有禁限制水域這件事，逐漸在進行這海域上的管轄權。現在的民進黨政府能做的事就是只能出動海巡艦艇伴航，說的好聽是口頭驅離，實際上是大陸海警船想來就來，想走就走。



陳玉珍強調，台海的現狀已經被改變了，請接下來要上任的民進黨2024當選人賴清德要注意到這事，現狀被改變後，他上任後能做什麼，就很重要。



中國大陸4艘海警船15日航入金門禁限制水域，16日再度編隊航入相同水域。



陳玉珍在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，大陸是逐步在做他們宣稱的，沒有禁限制水域這件事情，逐漸拿下這周邊海域的管轄權，執政的民進黨到底在這過程中能做什麼？除了嘴巴上常講抗中保台，但實質上的海域管轄權已經被對方進來共同執法，共同管理了。



陳玉珍提到，大陸的海警船噸位都很大，“我方”海巡的艦艇都只能隔一定距離伴航，雖說是口頭驅離，但實際上他們離開是因為他們自己想走，絕對不是因為台方驅離的結果，所以事實上民進黨政府能做什麼？怎麼應對呢？

