虐兒及網絡性罪行上升　警辦跨專業研討應對

（來源：大公報） 中評社北京3月18日電／據大公報報導，警方去年錄得虐待兒童案件達1394宗，按年增逾一成，其中與兒童網上活動有關的性侵犯案件達45宗，年紀最小受害人僅9歲，更有受害人因害怕被朋友取笑或被家人指罵，最終自尋短見。警方呼籲家長、老師或照顧者，應協助兒童建立正確的價值觀，教導如何應對網絡上潛在的危機，並多與他們溝通，不要用否定的態度看待他們上網的情況。



警方於2023年共錄得1394宗虐兒案件，較2022年增12.3%，其中“性侵犯”及“身體傷害”分別占696宗及698宗。2023年涉及與兒童網上活動有關的性侵犯案件達45宗，較2022年增6宗，而九成受害人年齡介乎12至16歲，其中年紀最小僅9歲。涉及非禮、強姦，未經同意下作出肛交的案件中，部分兒童未瞭解到網友真正背景便單獨見面，最終墮入性侵陷阱。



家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明指出，有些社交程式提供“閱完即删”和“消失模式”的功能，令兒童有錯覺，以為“一次性閱讀”功能傳送有性意味的文字，甚至裸露影像予網友，不會留底，實際上不法之徒只需“截圖”或者“屏幕錄影”便可儲存對話和裸照，作進一步非法用途，其中一名15歲男童在社交程式用“一次性閱讀”功能，發送其裸照予男網友，該名網友當時已儲存男童裸照，並以此要挾與男童見面和發生性關係，男童告知家人後報警，其後該名網友被捕。



因羞恥感而隱瞞 更易出事



警方指出，兒童無可避免會於網上接觸到不同的資訊和認識到不同的人；家長、老師或照顧者，應協助兒童建立正確的價值觀，家長亦要多留意子女網上交友和活動，以免他們墮入網絡陷阱，亦可考慮在電子設備內安裝檢測和防護軟件，留意他們的網絡活動，同時家長和兒童身邊的人士應保持開放及多與他們溝通，不要用否定的態度看待他們上網的情況，避免他們當不幸墮入網絡陷阱時因羞恥而隱瞞，得不到支援下而釀成自尋短見的悲劇。



此外，警方正展開學生受網上性誘識研究問卷調查，在不同學校訪問中一至中四學生，以瞭解現時香港青少年面對的網絡風險，初步留意到約一成受訪者在網上面臨性誘識的情況。



警察臨床心理學家馮浩堅說，警方期望今年第三季前收集300個樣本，並透過該研究讓公眾知道網絡存在哪些風險，及時辨別及制止兒童遭性剝削的情況發生。本月21日，警方將舉行保護兒童免受網絡性罪行的跨專業研討會，邀請家長、教育界、社服等各界參加，探討如何有效預防及打擊兒童網絡性罪行的策略。