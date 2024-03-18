網評：打開青少年“心”問題的鑰匙在哪裡

中評社北京3月18日電／今年全國兩會上，青少年心理健康問題備受關注，全國政協專門召開以“關注青少年心理健康，守護青少年成長”為主題的教育界別協商會議。



教育部黨組書記、部長懷進鵬在協商會上表示，教育部將秉持科學的態度抓住青少年心理健康問題的主要矛盾，與委員們共同破解重點難點，逐漸提高應對學生心理健康問題的能力本領。



近年來，我國大中小學生的心理健康問題越來越引起各級政府和社會各界的高度關注。



2023年4月，教育部等17個部門聯合印發《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃（2023－2025年）》；同年11月，教育部成立了全國學生心理健康工作咨詢委員會，旨在針對新形勢下青少年心理健康工作面臨的新情況、新問題，深入開展科學研究，解決新問題、總結新經驗、探索新規律。



“學生心理健康問題已經提升到了國家戰略的層面，但從文件精神的落實到取得看得見的效果，與很多因素有關，還有不少的路要走。”全國政協委員，湖南省政協副主席、民進湖南省委會主委、湘潭大學校長潘碧靈說。



從頂層設計到青少年心理健康狀況真正好轉，還有多遠的路程？還有哪些關鍵節點？有沒有可操作性強的實用妙招？中青報·中青網記者採訪了多位代表委員、權威專家及一線教師和相關從業人員，探討如何打通關鍵節點，找到切實可行的辦法。

