網評：無關民主的“民主峰會”

中評社北京3月18日電／美國主導的所謂第三屆“民主峰會”將於18日至20日在韓國舉行。分析人士指出，前兩屆“民主峰會”尷尬收場，美國再次打著“民主”旗號操辦峰會，國際社會已看清美國將所謂“美式民主”政治化、工具化、武器化的本質，以及假民主之名挑動分裂對抗、維護自身霸權的企圖。



美國“外包” 韓國“接盤”



美國國務院在發布“民主峰會”相關信息時稱，美方認為韓國“主辦這次峰會是積極的一步”“我們非常自豪地將第三屆峰會的領導權交給韓國”。韓聯社援引消息人士的話報導說，美國國務卿布林肯將在此次“峰會”期間訪問韓國，美國總統拜登預計將以視頻方式出席“峰會”。



韓國一些媒體認為，韓國舉辦“民主峰會”是充當美國的“馬前卒”。韓國《京鄉新聞》17日發表評論文章說，帶有陣營對抗邏輯的所謂“民主峰會”在全球範圍內並無多少支持，韓國卻帶頭宣揚美國“新冷戰價值觀”，如此做法是否有助於韓國國家利益值得懷疑。



韓國外國語大學名譽教授李長熙指出，美國將所謂第三屆“民主峰會”選擇在韓國召開，表明美方意圖在該地區建立“新冷戰體制”，韓國應對此保持警惕。韓民族和平研究所所長鄭旭湜15日在專欄文章中寫道，所謂“民主峰會”在設立之初就被拜登政府深深打上將世界秩序一分為二、互為對立的烙印，韓國政府直接套用拜登政府對國際格局的看法，並沒有考慮這會對國家利益產生何種影響。

