民建聯增設人力資源委員會冀科學化推薦人才

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月19日電（記者 盧哲）民建聯在今年元旦日宣言中提出，聯盟將以“提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界”為四大工作目標。民建聯領導層18日與傳媒座談時表示，已新增“人力資源委員會”，將更好地善用及發揮民建聯“人才庫”作用，適時、科學化地向政府推薦人才。



民建聯副主席陳學鋒、副主席葛珮帆、秘書長葉傲冬及副秘書長葉文斌當日與傳媒座談，分享聯盟在“提升自我”、“建設香港”的工作並介紹聯盟事務。陳學鋒表示，作為一個政團，人才是最重要的資產，因此“提升自我”是重要一環。民建聯已新增 “人力資源委員會”，更好地善用及發揮民建聯“人才庫”作用。



身兼人力資源委員會主席的陳學鋒說，自完善選舉制度以來，議事風氣重回正軌，集中拼經濟及民生發展。委員會安排了多名學者及專家為聯盟成員開設“學習講堂”培訓。“包括早前由全國人大常委會委員李慧琼及多名全國人大代表和全國政協委員，就兩會精神進行宣講。”除了本地培訓外，委員會還將積極安排成員到內地學習國情。陳學鋒提到，以往聯盟推薦人才時不夠科學化，日後會將人才培訓的成果數據化，透過觀察學員情況作評核，再按各人特質推薦予政府。他透露，委員會亦安排培訓課程予民建聯職員，目標是全方位提升聯盟成員及職員水平。預料每年至少到內地培訓一次。



負責“建設香港”議題部分的民建聯副主席葛珮帆介紹，以往的婦女事務委員會和家庭事務委員會已合併入“政策倡議委員會”，有31位區議員及4位立法會議員加入。委員會豁下亦新增公務員及紀律部隊政策小組，並有3立法會議員與15名區議員加入。

