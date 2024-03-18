協商遲到綠委質詢沒結論　綠總召盼校正回歸

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）有關於民進黨要求恢復上周沒有質詢的“立委”質詢權，“立法院長”韓國瑜今天邀集朝野黨團協商，但今天協商並未錄影錄音，也沒有發出正式協商通知。最後協商雖沒有具體結果，但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘會後卻替韓國瑜講話說，韓也有難處，當時底下又沒有人，他主張“校正回歸”，下次協商就是要錄影錄音。民眾黨團總召黃國昌則說，他相信韓院長到的智慧，韓也是基於善意，把事情扛下來了。



“立法院”院會15日總質詢時，出現7名藍綠“立委”唱名未到喪失質詢權。韓國瑜今天中午邀集三黨黨鞭協商討論。經過一個多小時協商討論，仍沒有共識，但氣氛卻顯得緩和很多。



柯建銘在會後受訪說，剛才裡面是溝通，他一開始就說今天沒有針鋒相對，這不是朝野協商是私下溝通，民進黨“立委”陳亭妃來陳述事實，議事處表達過程看法。朝野態度不一樣，我們主張過去有案例。朝野協商重新來，前國民黨“立委”廖正井、費鴻泰都有過，有時候議場跳過，主席會找總召上來 討論重講好不好，不是很大衝突。今天討論當然有不同意見，他說，沒關係，事緩則圓，下次是正式協商，會發正式通知。



那是否恢復質詢權，他則說，現在還有不同意見，大家再談，事緩則圓，下次正式協商。



媒體詢問國民黨要民進黨先道歉？柯建銘說，這哪來道歉，他講很清楚，質詢是“憲法”層次，議事規則是議事規則，這兩者有差異。“立法院”議事規則是第29條，這是院會討論事項，院會大家很清楚上台發言可能跳過，但是質詢事項援引而已，現在是“立委”質詢權發生問題，怎麼謀求補正之道，過去都有案例太多，口頭協商都有，大家稍微冷靜，下次再正式協商。

