綠委補質詢？民眾黨黃國昌：支持韓國瑜裁示

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）有關於民進黨要求回復上周沒有質詢的機會，“立法院長”韓國瑜今天邀集朝野黨團協商，但今天協商並未錄影錄音，也沒有發出正式協商通知。民眾黨“立院”黨團總召黃國昌提到，今天來主要聽他們講他們想法，他和黃珊珊進去報告兩件事情，首先，我們不太清楚現在進行什麼程序，如果是黨團協商，有黨團協商要求，需要正式場所直播整個過程，但今天是院長通知，基於對院長尊重就來了，“不要讓外界誤會，台灣民眾黨很大牌”，院長都通知還不來。



但我們也提醒韓院長，“擔心韓的好意，事後被補一槍”，剛剛很善意表達看法，院長說瞭解。這件事情外界很多討論，希望院長好好處理，讓韓國瑜裁示，韓的裁示我們都會接受。



黃國昌說，現在協商應該還沒結束，我衛環委員會還沒質詢，如果叫到他的名字，“我要去等著，不然我不在的話，主席不會喊休息吧”。他今天早上財政與教育委員會衝到，他也不可能請教育委員會的主席等他，他很誠懇跟院長報告兩點看法，也取得院長同意，他就先走。



至於藍綠的意見，他不方便轉述，他們會有各自有代表說明。



下次這種形式協商還要參與嗎？黃國昌說，問到很困難問題，“我相信韓院長智慧，他是基於善意把事情扛下來了”，秘書處有做詳細調查報告，他不便轉述內容，等到院長、秘書長可能覺得適當時機再和大眾公布調查內容，不會讓議事組同仁承受沒必要的事情。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，這次事件是跳過質詢的問題讓“國會議員”要深深省思，既然今天要質詢，為什麼要改書面或縮短質詢時間，不管執政黨或是在野黨都是監督政府、表達民意。國民黨一切照規則，該怎樣就怎樣，我們很堅持，有一定原則，承擔民間託付，會把質詢時間用完畢，我們不會縮減時間，堅持議事規則。



會支持恢復質詢權嗎？傅崐萁沒有多說就離開。