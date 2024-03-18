傅崐萁批司法偵查不公開成笑話　對付在野黨

藍委傅崐萁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”傅崐萁今天質詢，對於偵查不公開原則批評說，每件重大刑案調查中案件都洩漏出來，光看《鏡週刊》，那是“法務部”專報嗎？偵查不公開已經成為司法笑話。台“法務部長”蔡清祥則說，絕對不是。傅崐萁也提到國民黨、民眾黨縣市長候選人選前，都被媒體報導寫到很多應是偵查內容，“法務部”應要第一時間否認。但蔡也說，他們不可能否認報導，他們不能未審先判。



“立法院司法及法制委員會”邀請“司法院”、“法務部”、“內政部警政署”等率所屬相關單位列席就“為維護偵查程序之順利進行及真實發現，並兼顧人權維護，如何落實偵查不公開原則及相關流程缺失之檢討”進行專題報告，並備質詢。



傅崐萁質詢提及，偵查不公開已經成為司法笑話，偵查不公開不只是笑話，還是對付在野黨最好利器，偵查不公開是義務，但是沒有人相信，“司法院”都在睡覺？2019年到現在又有多少件偵查不公開而洩密？



蔡清祥說，他們要求各地檢署每半年要公佈一次違反案件數有多少，我們都有要求。



傅崐萁則說，2019年到現在7千多件，你都不好意思回應了。蔡回應說，那是搜集來的。傅崐萁說，這7千多件中，成案367件，但是衹有處分15人，這是近親繁殖嗎？為什麼7千多件有問題卻衹有15位受罰？且每件重大刑案調查中案件都洩漏出來，光看《鏡週刊》，那是“法務部”專報嗎？蔡清祥說，絕對不是。



傅崐萁嘲諷說，每份資料直接從《鏡週刊》查還比較快？請問部長你是“中華民國”史上在位最長部長，還可能連任，但是人民怎麼相信司法？對於偵查不公開你有什麼防治方式？



蔡清祥說，有，我們訂定了嚴格詳細辦法，刑事訴訟法過去就僅有簡短說明，但是現在有明確訂定，哪些可以公開、哪些是原則等，我們全力以赴。

