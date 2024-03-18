今年前2個月中國經濟穩中有升

中評社北京3月18日電／中國國家統計局18日發佈的數據顯示，今年前2個月，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，發展質量不斷改善，經濟運行延續回升向好態勢，起步平穩。



工業生產加快，服務業增勢較好。1至2月份，全國規模以上工業增加值同比增長7.0%，比上年12月份加快0.2個百分點。全國服務業生產指數同比增長5.8%。



市場銷售繼續恢復，固定資產投資增速回升。前2個月，社會消費品零售總額81307億元，同比增長5.5%；服務零售額同比增長12.3%。全國固定資產投資（不含農戶）50847億元，同比增長4.2%，比上年全年加快1.2個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資同比增長8.9%。



貨物進出口較快增長，貿易結構繼續優化。1至2月份，貨物進出口總額66138億元，同比增長8.7%。進出口相抵，貿易順差8909億元。一般貿易進出口同比增長10.0%，佔進出口總額的比重為65.7%，比上年同期提高0.8個百分點。



就業形勢總體穩定，居民消費價格由降轉漲。1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點，比上年同月下降0.3個百分點。前2個月，全國居民消費價格指數（CPI）同比持平，其中1月份下降0.8%，2月份上漲0.7%。



“總的來看，1至2月份，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。”國家統計局新聞發言人劉愛華說，下階段，要加大宏觀調控力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。