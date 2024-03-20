社評：美國的拉美政策前景黯淡

中評社北京3月20日電（評論員 喬新生）2024年美國總統選舉在老對手之間展開。拜登所面臨的問題主要集中在非法移民和對外戰爭方面，國內經濟問題被有意識地屏蔽。在移民問題上雙方觀點嚴重對立。大量湧入的非法移民，已經影響到美國總統拜登選舉形勢。短期內，美國民主黨無法從根本上解決這個問題。



美國世界經濟評論網站3月11日發表文章，毫不隱諱地指出，非法移民所產生的邊境問題、委內瑞拉總統選舉以及加勒比海島嶼國家海地嚴重的治安秩序，導致美國總統拜登的拉美政策徹底失敗。按照這篇文章題目的表達方式，拜登“成功的前景暗淡”。拜登政府高級官員在一系列會議上明確表示，拜登總統（包括擔任副總統期間），致力於建設一個“民主、安全以及中產階級壯大的拉美地區”。這樣的競選策略，毫無疑問是為了消除人們對非法移民所產生的疑慮。



共和黨總統候選人特朗普擔任總統期間，在邊境地區修建隔離墻，目的是要阻止非法移民進入。拜登政府改變了上屆政府的做法，向法院提起訴訟，要求得克薩斯州拆除鐵絲網。得克薩斯州和周邊共和黨控制的地區聯合起來，反對聯邦最高法院作出的裁決。一些共和黨控制地區甚至派出國民警衛隊，支援得克薩斯州。圍繞著邊境問題，美國共和黨總統候選人很可能會失去大量選票。刊物發表的文章，試圖轉移視線，將非法移民問題解釋為內部左翼政黨和右翼政黨的意識形態爭論。不過誰也無法否認，非法移民問題正成為深刻影響2024年美國總統選舉結果的重要問題。



現在的問題是，既然美國國內出現非常嚴重的社會治安問題，為何大量非法移民湧入這個國家？這是一個極具迷惑性同時又具有挑戰性的問題。



首先，美國是一個發達的資本主義國家，這一點毋庸置疑。美國發達主要體現在以下幾個方面：第一，發達的資本市場。美國聯邦儲備委員會控制世界金融命脈，通過調整貨幣政策，將美國國內的經濟問題轉嫁給其他國家。美國華爾街市場成為美國財政收入重要來源。第二，美國擁有富饒廣闊的土地，可以從事現代化農業生產，美國大農場生產效率相對較高，農作物豐富、美國成為農產品出口國家，同時也是食品嚴重浪費的國家。在美國各個地方，為瞭解決非法移民生存問題，建立了一系列“食品銀行”，幫助非法移民與無家可歸者解決吃飯問題。美國非政府組織定期舉行慈善活動，籌集資金購買食品，幫助弱勢群體，解決他們的溫飽問題。第三，美國並沒有建立類似於歐洲那樣發達的社會保障體系，而是崇尚個人自由，因此，個人發揮的空間相對較大。只要渡過難關，維持生存，抓住機遇，隨時都可能會鹹魚翻身。所以，從解決生存需要出發，越來越多非法移民湧入美國，給美國帶來巨大的商業機會，同時也給美國帶來巨大的社會安全風險。

