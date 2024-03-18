以色列批准對拉法軍事行動危及停火希望

中評社北京3月18日電／以色列總理內塔尼亞胡15日批准以軍進入加沙地帶南部城市拉法作戰的計劃，引發國際社會的廣泛關注和擔憂。多個國際人道組織警告，大規模進攻有大量難民居住的拉法將造成巨大傷亡和人道主義災難。另據媒體16日報導，以色列準備派出代表團前往卡塔爾，繼續停火談判。



新華社報導，分析人士認為，以色列要進攻拉法的目的或是為在停火談判中獲得更多籌碼，但此舉將加劇巴以地區乃至整個中東地區的局勢緊張，會讓斡旋停火工作更加艱難。



進攻拉法仍需時間



拉法是加沙地帶最南端的城市。自去年10月巴以新一輪衝突爆發以來，以軍在加沙地帶由北向南發動攻勢，大量民眾被迫逃離，拉法幾乎成為加沙民眾最後的避難地。加沙地帶約230萬人口中，現有超過150萬平民在拉法這座面積僅55平方公里的小城避難。



雖然以色列軍方尚未公開進攻拉法的具體計劃，但內塔尼亞胡多次表示，衹有“徹底摧毀”巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在拉法的4個營，以色列才能實現其軍事行動三大目標，即“解救被扣押以方人員”“消滅哈馬斯”和“確保加沙地帶不再對以色列構成威脅”。



約旦以色列事務專家艾曼·胡奈提認為，以色列軍隊目前面臨兵力不足的問題，要攻入拉法就需要補充足夠兵力。普遍預計在齋月期間不會攻入拉法。

