朝鮮發射3枚彈道導彈 落入日本EEZ外

中評社香港3月18日電／共同社報導，韓軍聯合參謀本部18日透露，當天上午7點44分至8點22分左右，朝鮮從首都平壤附近向日本海上發射了可能是短程彈道導彈的多枚導彈。日本防衛省宣佈是總計3枚彈道導彈。導彈從朝鮮西岸附近發射，似乎落在朝鮮半島東岸附近的日本專屬經濟區（EEZ）外。



日本首相岸田文雄在參院預算委員會上介紹稱，“現階段未接到受害信息。”他表示“絕不能容忍。這違反聯合國安理會決議，表示強烈譴責”，透露已向朝方提出嚴正抗議。



日本外務省宣佈，日美韓三國負責朝鮮事務的高官舉行了電話磋商。三方認為朝鮮此舉威脅地區與國際社會的和平與安全，表示強烈譴責。



這是朝鮮繼1月14日之後再度發射彈道導彈，可能是對美韓本月4日至14日舉行大規模聯合演習的反彈，也可能意在牽制18日將在首爾舉行的美韓外長會談。



防衛省稱，朝鮮上午7點44分左右發射2枚導彈，8點21分左右發射1枚。導彈最高高度均為約50公里，飛行了約350公里。韓軍稱飛行距離約為300公里。



美韓演習將野外機動訓練次數增至去年的兩倍。演習期間，朝鮮勞動黨總書記金正恩多次視察軍隊訓練，但並未發射導彈。



岸田指示相關省廳盡全力收集情報並分析，向國民提供確切情報，徹底做好飛機和船舶的安全確認工作。