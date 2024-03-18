普京：俄中關係將繼續深化發展

中評社北京3月18日電／俄羅斯總統普京18日表示，俄中關係將繼續深化發展，取得新成就，並造福兩國人民。



新華社報導，當地時間18日凌晨，普京在競選總部發表講話，感謝選民支持。他在接受新華社記者提問時表示，俄中關係經過多年發展，非常穩定，具有很強互補性。



普京指出，俄中兩國在經濟、外交等領域有諸多契合點。就亞歐地區發展而言，俄中關係是一個重要穩定因素，中方提出的共建“一帶一路”倡議非常重要。



普京積極評價中國的發展成就。他認為，中國正在非常自信地實現飛速發展，並向創新型經濟轉型；中國在國際舞台上日益活躍並取得巨大成功，在世界各地擁有許多朋友。



普京強調，台灣是中國不可分割的一部分；那些在台灣周圍進行挑釁並採取種種措施遲滯中國發展的企圖，無疑會徹底失敗。



據俄羅斯中央選舉委員會當地時間18日凌晨公佈的數據，在此次總統選舉已統計完成的85%選票中，普京以87.19%的得票率大幅領先其他候選人，實際已經贏得總統選舉。



俄羅斯第八屆總統選舉正式投票于15日至17日舉行。根據俄總統選舉規則，獲得50%以上選票者當選總統。俄中央選舉委員會將不晚于3月28日確認此次總統選舉的最終結果，並在選舉結果確認後3日內予以公佈。