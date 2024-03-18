女縣市長聯盟全到齊　盧秀燕帶頭關切漲電價

“女性縣市長聯盟”在南投縣舉辦交流活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月18日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕主導成立“女性縣市長聯盟”，今天輪由南投縣主辦舉辦交流活動，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、新竹市、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣等9位女性首長全員到齊，盧秀燕帶頭針對4月份電價調漲議題，呼籲民進黨政府慎重行事，聯盟並共同提出關切，呼籲官方苦民所苦，電價議題與能源政策應仔細評估。



第二屆女性縣市長聯盟繼去年於台中市舉辦首場活動後，今年由南投縣接棒，18日在“經濟部”中台灣創新園區登場，以“Join您一起動一動”為主題，9縣市首長攜手推廣運動平權，展現各縣市運動發展的活力與特色。



出席該活動者包括國民黨台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、台灣民眾黨新竹市長高虹安等人，也是本屆聯盟集會首次縣市首長全員到齊。



東道主許淑華首先致歡迎詞，感謝聯盟姊妹在百忙之中親自出席，大家齊聚南投縣令她非常感動，女性縣市長聯盟是個很溫馨的平台，大家透過平台共創縣市發展、彼此合作，去年南投縣發生嚴重的颱風災情，姊妹們第一時間就調動救災人力、物力幫助南投，展現聯盟互助成效，今年交流主題是“運動平權”，希望透過彼此相互合作，共創各縣市運動發展榮景。



盧秀燕以召集人的身分致詞表示，女性縣市長聯盟成員感情相當融洽，大家彼此提攜，要知道，女性首長有更多人格特質，在經濟、弱勢、教育、文化、運動、環保業務上可能會更加重視跟關心。所以在前面會前會的時候，大家都關注到最近電價即將上漲的問題。



盧秀燕說，所以她要代表聯盟發出呼籲，對於民進黨政府要調漲電價表示高度關切！因為電價是重要的民生支出，不是光只是簡單的電價變化，而是牽動整體的物價，電價上漲物價恐怕會推波助瀾、雪上加霜，因此不可不慎。



盧秀燕表示，因此今年女性縣市長聯盟的交流活動議程，特別增加臨時提案，就是對於電價調漲，尤其民生電價的上漲表示高度關切，呼籲官方苦民所苦，那電價漲了以後，在民生的負擔上，以及物價的推波助瀾上產生負擔，應該要仔細評估，務必慎重。其他縣市長當場附議，要求民進黨政府在電價議題與能源政策應仔細評估。