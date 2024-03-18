“兩高”對以陰陽合同逃稅等問題作出司法解釋

中評社北京3月18日電／《最高人民法院 最高人民檢察院關於辦理危害稅收徵管刑事案件適用法律若干問題的解釋》18日發佈，該司法解釋首次將簽訂“陰陽合同”作為逃稅的手段明確列舉。



新華社報導，司法解釋規定，納稅人進行虛假納稅申報，以簽訂“陰陽合同”等形式隱匿或者以他人名義分解收入、財產的，應當認定為刑法第二百零一條第一款規定的“欺騙、隱瞞手段”。司法解釋同時列舉了“偽造、變造、轉移、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證或者其他涉稅資料的”“虛列支出、虛抵進項稅額或者虛報專項附加扣除的”等其他逃稅情形。



最高法刑四庭庭長滕偉表示，近年來文娛領域發生幾起以“陰陽合同”逃稅案件，影響極壞。司法解釋將簽訂“陰陽合同”作為逃稅方式之一予以明確，為司法機關今後辦理此類案件提供了確切的依據。



此外，司法解釋提高逃稅罪定罪量刑的數額標準，對偽造、非法出售、購買、虛開發票等各類涉發票犯罪的定罪量刑標準予以明確。針對近年來騙取出口退稅多發的形勢，司法解釋明確列舉了“假報出口”的8種表現形式，為司法機關從嚴打擊騙取出口退稅犯罪提供了明確指引。



同時，司法解釋明確補繳稅款、挽回稅收損失從寬處罰政策，規定已經進入到刑事訴訟程序中的被告人能夠積極補稅挽損，被告單位有效合規整改的，可以從寬處罰。



據悉，近年來人民法院始終保持對涉稅犯罪從嚴打擊的高壓態勢。五年來，全國法院共審結涉稅犯罪案件30765件，判處48299人，一大批危害嚴重、社會關注度高的犯罪分子依法得到嚴懲，有效維護了國家稅收徵管秩序和國家財產安全。