日本2024年加薪率或達33年來最高

中評社香港3月18日電／日本的全國工會組織“日本勞動組合總連合會（簡稱：連合）” 3月15日公佈了2024年春季勞資談判的一次答覆的統計結果。加薪率平均為5.28%，比去年同期上升了1.48個百分點。如果最終統計也超過5%，將是自1991年的33年來首次。隨著實現提高物價上漲持續性的大幅加薪，日本銀行（央行）解除負利率政策的環境已經具備。



日經中文網消息，日本勞動組合總連合會匯總了截至3月15日上午10點的對771個工會的答覆。加薪率是指基本工資的提高和定期加薪的合計。



預計加薪率將超過2023年的3.58%，連續2年保持高增長，日本企業的加薪並非曇花一現、而將穩定下來的跡象已經出現。在日本，由於勞動力短缺，人才爭奪戰激烈，也可以說進入了企業通過對人才投資來展開競爭的時代。



2023年，雖然日本的加薪率也創出30年來的最高增長率，但仍未趕上物價的上漲。扣除物價變動影響的實際工資截至2024年1月連續22個月低於上年。如果達到5%左右，將進一步向正值區間靠攏，缺乏強勁勢頭的消費也將獲得動力。



日本處於勞動力短缺加深、人才選擇企業的時代。在這一狀況下，不同行業加薪的分化越發鮮明。日本厚生勞動省的數據顯示，從正式員工等固定勞動者的人均加薪率來看，2023年信息通信業為4.5%，住宿業和餐飲服務業為4.4%，高於整體平均的3.2%。



工資受官方定價影響的醫療和福利行業最低，為1.7%。生活相關服務業和娛樂業也僅為2.5%。



在勞動力短缺嚴重的餐飲和零售行業，通過提前答覆展開加薪率競賽的動向引人注目。



在餐飲連鎖店方面，日本雲雀控股(Skylark Holdings)計劃從4月份開始通過提高基本工資和定期加薪，加薪率達到6.22%，松屋食品控股(HD)計劃在4月份以1800名正式員工為對象，加薪10.9%。



從日本的顯示企業利潤等用於人工費的比例的勞動分配率來看，中小企業為7成左右，與4成左右的大企業相比，缺乏提高工資的空間。據日本全國商工會連合會表示，即使銷售額減少，日本仍有68.5%的中小企業和小規模企業在2023年度實施了加薪。為了防止人才流失，不得不拼命提高工資。



如果對人才投資不能帶來生產率和利潤的提高，企業和日本經濟整體的增長力將難以提高。



為了持續成為“被選擇的公司”，技能重塑(Reskilling)將成為一個解決方法。



日立製作所2024年度將向旗下各公司推廣由人工智慧(AI)從2萬多個程序中推薦應接受的培訓的系統，還將啟動副業的正式運用。札幌控股（HD）2022年以後針對包括旗下公司在內的國內6000多人實施了數位領域的技能重塑。



除此以外，大型企業率先敦促供應商將勞務費轉嫁到價格上也不可或缺。日本政府將對轉嫁率較低的道路貨物運輸業等22個行業進行實際情況調查。對於提高供應商競爭力持消極態度的企業無法指望持續增長，還有可能被勞動者敬而遠之。