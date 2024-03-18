日本央行將解除負利率　但維持國債買入

中評社香港3月18日電／日本銀行（央行）計劃在負利率政策解除後也維持一定數量的國債買入。預計在3月18～19日舉行的貨幣政策會議上，將決定解除負利率，同時取消長短期利率操作（收益率曲線控制、YCC），但正在以保留抑制利率上漲的機制這一方向展開討論。日本央行將在避免市場混亂的同時邁向大規模寬鬆的退出。



日經中文網消息，日本銀行在負利率政策引進7個月後的2016年9月引進了YCC。作為基點的短期政策利率(適用於部分活期存款的利率)定為-0.1%，長期利率的誘導目標定為“0%左右”，通過以指定的收益率無限制地買入國債等手段抑制了利率上升。



從短期到長期的利率都由日本銀行操縱，發揮了強有力的寬鬆效果，但另一方面也被指出存在降低市場功能的副作用。



預計日本銀行在從18日開始的會議上解除作為基準的負利率，同時還將放棄確定長期利率誘導目標的YCC框架。具體來說，將取消目前定為1%的長期利率上限，允許利率根據市場實際情況波動。具有恢復市場功能的方案。



不過，由於大規模寬鬆長期存在，加上未來的加息路徑不明確，有觀點擔心長期利率會飆升。為了避免金融市場的混亂，預計將保留長期利率顯著波動之際利用指定收益率並買入國債的“限價購債”手段抑制利率的機制。



在隨著美國長期利率上升、日本國內的長期利率也面臨上升壓力的2023年，為了將利率控制在YCC範圍內，日本銀行增加了國債買入量。2023年全年國債買入額達到113.938萬億日元，規模僅次於創歷史最高紀錄的2016年(119.2416萬億日元)。



日本銀行持有的國債比例(不包括短期國庫券，按市價計算)已達到發行餘額的一半以上。日本銀行為了顧及市場功能，在植田和男就任日本銀行總裁後的2023年7月和10月提高了實施限價購債的長期利率水平，目前將上限的基準定在1%。



調整後長期利率從未達到1%，目前維持在0.7%左右。越來越多市場相關人士認為，“YCC已經形同虛設”。買入國債的金額也在減少。2024年1月為5.9486萬億日元，2月為5.9477萬億日元，少於平均每月達到9.5萬億日元的2023年。



根據2024年1～3月的國債買入方針，截至償還的剩餘期間“5年以上10年以下”的每次計劃買入額的下限從以往的4500億日元下調至4000億日元。“10年以上25年以下”和“25年以上”的超長期債券則減少了每月計劃買入次數。日本銀行相關人士表示，“沒有必要進行不必要的買入”。



日本銀行總裁植田和男等高層一直表示負利率解除後“寬鬆的貨幣環境在一段時間內持續的可能性很高”。日本銀行內部有觀點認為，如果國債買入量進一步減少，將與這一觀點相矛盾。即使在利率暴漲時之外，也將維持一定規模的國債買入，以顯示出維持寬鬆貨幣環境的姿態。



日本銀行副總裁內田真一在2月8日的演講中表示，“將邁向更加尊重自由形成利率的方向”，同時指出“為了避免出現不連貫的趨勢，需要在溝通和操作兩方面下功夫”，強調為了避免市場混亂，將逐步推進大規模寬鬆的退出戰略。