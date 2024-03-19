藍廳再添新面孔！外交部新任發言人林劍亮相

外交部新任發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）外交部新任發言人林劍3月18日下午首次亮相，主持當日例行記者會並回答了中外記者提出的20個問題。



在18日外交部例行記者會開始前，外交部發言人毛寧向與會記者介紹了新任發言人林劍。她說，“今天我非常高興，向大家介紹我的新同事，新任外交部發言人、新聞司副司長林劍，今天他將作為外交部第34任發言人主持例行記者會。林劍副司長在外交部工作25年，有著較為豐富的外交經驗和良好的溝通能力，希望大家像支持我和歷任發言人一樣，支持林劍副司長的工作。”



林劍向在場記者表示，“很高興在這個平台同大家結識，在新的崗位上，我將向我的前輩和同事學習，並同他們一道共同努力，竭盡所能，及時準確地闡釋中國外交政策理念和行動期待，在今後的日子裡同大家真誠溝通，良好合作，共同促進中國和世界更好地相互瞭解與合作，幫助世界更好地瞭解、理解新時代的中國，為促進世界的和平與發展作出積極努力。”



據公開資料顯示，林劍，男，漢族，1977年5月生，大學學歷，中共黨員。林劍1995年從武漢外國語學校畢業，保送到北京外國語大學英語系，畢業後被外交部選派到丹麥留學，後被派往駐丹麥大使館政治處。此後，林劍還擔任過駐波蘭使館政務參贊、外交部歐洲司參贊等職。



目前，外交部新聞司司長由外交部部長助理華春瑩兼任，副司長有5位，分別為汪文斌、毛寧、胡鍵、蔣小燕、林劍。

