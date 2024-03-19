外交部：中國同安哥拉傳統友誼深厚

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）應習近平主席邀請，安哥拉總統洛倫索於3月14日至17日成功對中國進行了國事訪問。外交部發言人林劍3月18日在例行記者會上介紹，其間，習近平主席同洛倫索總統舉行了會談，李強總理、趙樂際委員長分別同洛倫索總統舉行了會見。



林劍說，兩國元首在會談中共同就兩國關係未來發展作出戰略規劃，一致同意將雙邊關係提升為全面戰略合作夥伴關係，並見證簽署了關於編制共建“一帶一路”合作規劃、經貿、農業、綠色發展等領域多份雙邊合作文件。會談後，雙方發表了《中華人民共和國和安哥拉共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。這份聯合聲明內容十分豐富，以推動構建人類命運共同體為引領，以共同落實共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為主線，凝聚了雙方對鞏固政治互信、深化互利合作、加強國際協作、共同維護國際公平正義等方面重要共識，全面闡述了中安全面戰略合作夥伴關係的內涵。



林劍表示，中國同安哥拉傳統友誼深厚，歷經國際風雲變幻考驗，歷久彌堅。中安互利合作成果豐碩，實實在在造福了兩國人民。這次訪問為中安關係下一步發展注入了新動力、繪就了新藍圖。接下來，中方將同安方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，賡續傳統友好，堅定相互支持，深化互利合作，攜手推進各自國家現代化進程。

