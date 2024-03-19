3月18日外交部例行記者會全文

外交部新任發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）外交部新任發言人林劍3月18日主持例行記者會，並就中俄關係、中國與安哥拉關係、瀾湄合作等問題回答中外記者。



毛寧：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席今天的外交部例行記者會。今天我非常高興，因為我不是來回答提問的，而是要向大家介紹我的新同事——新任外交部發言人、新聞司副司長林劍。今天，他將作為外交部第34任發言人主持例行記者會。林劍副司長在外交部工作25年，有著較為豐富的外交經驗和良好的溝通能力。希望大家像支持我和歷任發言人一樣支持林劍副司長的工作。下面請林劍副司長主持今天的記者會。



林劍：記者朋友們，大家下午好！很高興在這個平台同大家結識。在這個新的崗位上，我將向我的前輩和同事學習，同他們一道共同努力，竭盡所能及時、準確闡釋中國的外交政策、理念和行動，期待在今後的日子裡同大家真誠溝通、良好合作，共同促進中國與世界更好相互瞭解與合作，幫助世界更好瞭解、理解新時代的中國，為促進世界和平與發展作出積極努力。



新華社記者：我們知道，安哥拉總統洛倫索剛剛結束對華國事訪問。發言人能否進一步介紹訪問情況？這次訪問期間雙方達成了哪些具體成果？中方對中安關係發展前景有何評價和期待？



林劍：應習近平主席邀請，安哥拉總統洛倫索於3月14日至17日成功對中國進行了國事訪問。其間，習近平主席同洛倫索總統舉行了會談，李強總理、趙樂際委員長分別同洛倫索總統舉行了會見。兩國元首在會談中共同就兩國關係未來發展作出戰略規劃，一致同意將雙邊關係提升為全面戰略合作夥伴關係，並見證簽署了關於編制共建“一帶一路”合作規劃、經貿、農業、綠色發展等領域多份雙邊合作文件。會談後，雙方發表了《中華人民共和國和安哥拉共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。這份聯合聲明內容十分豐富，以推動構建人類命運共同體為引領，以共同落實共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為主線，凝聚了雙方對鞏固政治互信、深化互利合作、加強國際協作、共同維護國際公平正義等方面重要共識，全面闡述了中安全面戰略合作夥伴關係的內涵。



中國同安哥拉傳統友誼深厚，歷經國際風雲變幻考驗，歷久彌堅。中安互利合作成果豐碩，實實在在造福了兩國人民。這次訪問為中安關係下一步發展注入了新動力、繪就了新藍圖。接下來，中方將同安方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，賡續傳統友好，堅定相互支持，深化互利合作，攜手推進各自國家現代化進程。



韓國新一社記者：今天起在韓國舉行“民主峰會”，據說台灣方面人士也參加這次會議。中方對此有何評論？第二個問題，今天早上，朝鮮時隔一個月再次發射彈道導彈，對此中方有何評論？

