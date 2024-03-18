普京勝選　俄羅斯發展有哪些看點？

中評社北京3月18日電／據俄羅斯中央選舉委員會當地時間18日凌晨發佈的數據，在俄總統選舉統計完成的85%選票中，現任總統普京以87.19%的得票率大幅領先其他候選人，實際已經贏得此次總統選舉。



新華社報導，分析人士認為，普京連任後，俄內政外交將延續既有政策，包括著力加強技術自主，促進經濟多元，積極發展與亞洲、非洲、中東和拉美等地區友好國家的關係，推動世界多極化發展。



獲勝



俄羅斯第八屆總統選舉正式投票于15日至17日舉行，共4位候選人參選，包括俄現任總統普京、俄自由民主黨的斯盧茨基、俄聯邦共產黨的哈里托諾夫和俄新人黨的達萬科夫。



根據俄羅斯中央選舉委員會數據，在俄總統選舉統計完成的85%選票中，普京、哈里托諾夫、達萬科夫、斯盧茨基分別獲得87.19%、4.24%、3.99%、3.16%的選票。



根據俄總統選舉規則，在選舉中獲得50%以上選票者當選總統，因此普京實際上已經贏得選舉。俄中央選舉委員會將不晚于3月28日確認此次總統選舉結果，並在選舉結果確認後3日內予以公佈。



18日凌晨，普京在競選總部發表講話，感謝所有選民的支持。他說，俄羅斯將會進一步向前發展，變得更堅實、更強大、更高效。

