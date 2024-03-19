外交部：文明絕無高低優劣之分

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月18日在例行記者會上表示，文明衹有姹紫嫣紅之別，絕無高低優劣之分，挑動文明衝突、攻擊宗教信仰只會讓世界分裂動蕩，對其他文明搞歧視、排外、敵對沒有贏家，更換不來和平安寧。



有記者提問說，我們注意到，3月15日是第二個“打擊伊斯蘭恐懼症國際日”，聯合國大會當天通過了“打擊伊斯蘭恐懼症的措施”決議草案，促請會員國採取必要措施打擊針對穆斯林的仇恨和暴力侵害行為。中方對此有何評論？



林劍表示，中國是“打擊伊斯蘭恐懼症的措施”決議的共提國。我們歡迎聯合國大會通過該決議，支持聯合國在打擊伊斯蘭恐懼症方面發揮積極作用。



林劍說，中方始終認為，文明衹有姹紫嫣紅之別，絕無高低優劣之分，挑動文明衝突、攻擊宗教信仰只會讓世界分裂動蕩，對其他文明搞歧視、排外、敵對沒有贏家，更換不來和平安寧。



林劍表示，去年3月，習近平主席提出全球文明倡議，明確四個“共同倡導”，第一條就是要共同倡導世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越。中方願與伊斯蘭國家及各方一道，弘揚全球文明倡議精神，秉持開放包容，促進交流對話，維護世界文明多樣性，堅決反對宗教仇恨行為，努力鏟除滋生伊斯蘭恐懼症的土壤。



