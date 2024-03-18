白沙屯媽祖駐駕大甲鎮瀾宮　相隔18年！

白沙屯媽祖鑾轎衝入鎮瀾宮。（照:白沙屯拱天宮粉專） 中評社台中3月18日電／苗栗通霄白沙屯媽祖進香活動今天凌晨0時35分起駕，展開9天8夜進香之旅，今年更吸引17萬9971名信眾參與，再創歷史新高。今下午3時許，白沙媽祖鑾轎（粉紅超跑）抵達大甲鎮瀾宮，將駐駕一晚，至隔天早上6時再度起駕，也是時隔18年形成極為罕見的“三媽會”。



今日下午白沙屯媽祖鑾轎從頂店進入中山路，信眾預測會再繼去年之後，鑾轎再度進入大甲鎮瀾宮“雙媽會”。上午大甲市區湧入香燈腳，下午鎮瀾宮擠滿進香信眾，果然白沙屯鑾轎從鎮瀾宮廣場衝入大殿駐駕，鎮瀾宮正、副董事長顏清標與鄭銘坤相迎，拱天宮委員會也宣布鑾轎駐駕至明日上午6點出發，白沙屯媽祖時隔18年，再度駐駕鎮瀾宮，讓大甲信眾喜出望外。



粉紅超跑內坐有2位媽祖，分別為白沙屯媽祖、山邊媽祖，一同進行遶境，與大甲媽會面則被稱為“三媽會”，也是每年遶境的重點，不過最近的2017年、2020年、2023年僅有停駕休息鎮瀾宮，上一次駐駕得追溯到2006年。



大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，此次是白沙屯媽祖第三次駐駕鎮瀾宮，白沙媽也很貼心，讓信徒可以提早休息駐駕，信眾也不用擔心，大甲有香客大樓，同時提供糧食、水使用，讓大家補充體力、繼續加油，盼一切圓滿成功。