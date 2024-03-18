盧秀燕讚許淑華是重要女性領導人　轉移焦點

台中市長盧秀燕與南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月18日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕被視為2028大選熱門人選，動態備受關注，今天出席其發起的“女性縣市長聯盟”會議，引起諸多聯想。盧秀燕在過程中作風低調，無論在座位、拍照位置都遵循主辦方安排，且多次強調“縣市沒有分大小”，加上今年會議由南投縣主辦，盧特別稱讚縣長許淑華號召力十足，更稱許是下個世代重要女性領導人，似有意轉移焦點。



盧秀燕主導成立“女性縣市長聯盟”，18日由南投縣主辦舉辦聯盟會議，出席者包括國民黨台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、台灣民眾黨新竹市長高虹安等人，也是本屆聯盟會議首次縣市長全員到齊。



由於盧秀燕日前才出席新北市長侯友宜邀集的非綠縣市長交流活動，18日又參與“女性縣市長聯盟”會議，尤其該聯盟的發起人就是盧秀燕，被政壇解讀是在替大選佈局。



盧秀燕在過程中作風低調，抵達茶敘會場時，許淑華邀請盧秀燕坐主位，盧當場婉拒，表示要尊重主人，強調“縣市沒有分大小”，大家都是好姊妹，會場座位及拍照位置也遵循主辦單位安排。



盧秀燕致詞時特別肯定許淑華號召力十足，這次承辦女性縣市長會議，辦得真好，縣市長全員到齊，非常不容易，展現良好的執行能力，大家不要以為縣市長到齊很簡單，因為大家都很忙，且宜蘭、花蓮、台東縣要一趟過來南投，舟車勞頓，很不容易，由此可見許淑華人緣不錯，辦理之成功！



盧秀燕說，所以她也很看好許淑華的發展，是台灣下個世代重要的女性領導人之一！語畢引起媒體議論，許淑華頻頻揮手表達“不好意思”，其他縣市長則鼓掌附和。