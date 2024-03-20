發展新質生產力呼喚制度創新

快發展新質生產力不僅僅是推動技術創新，不僅僅是加大研發投入等資源支持，同時還需要在企業、行業、國家層面的制度上有所創新，適應新質生產力帶來的新要素。 中評社北京3月19日電／新質生產力正在成為中國推進高質量發展的關鍵著力點之一。加快發展新質生產力固然需要努力促使科技創新發揮主導作用，同時也需做好制度創新，引導和規範生產關係以及產業生態等領域出現的一系列新變化。



環球時報發表中國發展戰略學研究會副理事長、北京交通大學碳中和科技與戰略研究中心主任王元豐文章分析，首先，新質生產力會帶來新的生產要素，催生新型生產關係。回顧歷史可以發現，第一次工業革命使煤炭更廣泛地進入人類生產生活領域；第二次工業革命中，石油和電力伴隨汽車等行業的發展成為新的生產要素和生產資料；第三次工業革命則使信息等成為人類經濟的重要因素。而在當前以人工智能、大數據、新能源等為顯著特徵的新一輪技術和能源革命中，數據、算力、算法甚至二氧化碳等都在越來越多影響人們的生產生活。因此，加快發展新質生產力特別重要的一點，是要把推動人工智能和綠色低碳革命的新質要素納入生產之中，並從企業、行業和國家等各個層面著手建立新型管理制度以及法律法規。



其次，發展新質生產力會產生新的業態，這也需要配套制度加以保護和規範。第一次工業革命帶來以大規模機械化生產為特徵的紡織業、以火車和汽動輪船為代表的交通產業；第二次工業革命中交通產業進一步更新和豐富，有了汽車，另外還有了電力等新的二次能源產業；第三次工業革命中則出現了新的計算機和互聯網產業。這些新產業新業態往往都伴隨著新的企業和行業管理，政策層面也不斷有新的制度誕生。比如交通產業變革催生了交通法的演進，英國19世紀中期就頒布了“紅旗交通法”，世界其他各國後來也都逐漸有了自己的交通法，並且隨著交通產業發展不斷變化更新。再如，隨著信息產業發展，對應的法律法規也不斷出現，美國上世紀60年代就頒布了《信息自由法》，後又制定《計算機安全法》《信息技術管理改革法》《政府信息安全改革法》等更多相關法律。



在當下新一輪工業革命中，“人工智能+”又給交通行業帶來新的發展，比如無人駕駛汽車等，這使現有道路交通法律法規迫切需要更新。同理，隨著大數據、人工智能等的發展尤其是與更多行業融合，及時補齊相關立法已經成為世界各國格外關注的領域。某種程度上，哪個國家能夠盡早建立和完善既促進新技術市場化，又能防止相關倫理、安全和隱私等方面問題的法律法規，哪個國家就能更早也更好地收穫新技術帶來的果實。

