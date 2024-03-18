藍挺青少年籃球活動　連勝文支持國民黨改造

“2024全台國民小學籃球錦標賽”開賽記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，將於組發會下設退伍軍人部，並成立數位年輕部。國民黨副主席、青年發展基金會董事長連勝文、“立法院副院長”江啟臣等人18日出席籃球青少年活動，連勝文向中評社表示，關心青少年活動已久，盼能幫助到國民黨，而國民黨因陷入資源極度匱乏，為配合社會需求，因此黨進行改組。



“2024全台國民小學籃球錦標賽”開賽記者會今日下午在國泰萬怡酒店舉行，與會的有連勝文、江啟臣、國民黨“立委”洪孟楷、廖偉翔、林沛祥、台北市議員徐弘庭、新北市議員劉哲彰、出生於美國的台灣球星戴維斯、康橋國際學校總園長徐雅婷等人。現場有不少青少年籃球員，眾人合影，為將來的比賽、培訓打氣加油。



連勝文會後接受中評社訪問，他表示，自己已關心基層很久，包括國小、國中、高中、大學等籃球活動，至少有投入20年，不知道有沒有幫到國民黨爭取年輕人支持度？他是希望有，今天也來了很多年輕的國民黨民代，一起關心青少年。



對於國民黨改組一事，連勝文說，所有改造對國民黨來講，都是希望用最少的資源做最多事，國民黨已陷入資源極度匱乏的狀態，被迫必須面對。因此不管是黨內的組織改造或智庫改造，都是圍繞這個重點，且要配合現實社會需求，國民黨在數位內容社群方面，努力不夠，要做合理化分配，並接觸社會上的年輕人，新一代的退伍軍人也必須要照顧，國民黨是根據現實社會需求所做出的應對。



活動現場約100多人，請到能仁家商表演藝術科精彩的舞蹈表演，許多同學們也爭相與戴維斯簽名，國民黨政治人物與現場來賓們都互動熱絡。