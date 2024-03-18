蔡登太平島否？連勝文：她快卸任了不重要

國民黨副主席、青年發展基金會董事長連勝文。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件延燒，中國大陸海警船15、16日連續2天進入金門禁限制水域，兩岸關係緊繃。中國國民黨副主席、青年發展基金會董事長連勝文18日向中評社表示，2024大選若藍白合成功就一定馬上能解決。但民進黨政府別說與大陸沒互信，希望沒有互砍就好，他認為民進黨政府很難處理好此事。



國民黨江啟臣發聲認為蔡英文卸任前應登上太平島，宣示主權？連勝文則表示，其實蔡英文要去哪，他根本不在乎，因蔡都快卸任了，他不覺得蔡有辦法決定任何重要的政策。因接下來5月20日要接棒的賴清德，不見得會照著蔡英文的做。賴是深綠、激進的“台獨”工作者，要叫賴承接蔡的做法與想法？不太可能，他是認為蔡英文要去哪，意義都不大。



2024全台國民小學籃球錦標賽開賽記者會18日下午在國泰萬怡酒店舉行，與會的有連勝文、“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”洪孟楷、廖偉翔、林沛祥、台北市議員徐弘庭、新北市議員劉哲彰、出生於美國的台灣球星戴維斯、康橋國際學校總園長徐雅婷等人。



連勝文會後接受中評社訪問表示，現在最讓他擔心的就是金門漁船事件，不知對岸會出什麼招。如今發生這不幸的事件，假設當初2024藍白合成功，由藍白來執政，那這問題應該就能好好解決，可透過雙方、兩岸互信的基礎，把這事做到圓滿。



連勝文說，但現在卻相反，由4成民意選出的民進黨政府，本身的代表性就具有問題。民進黨長期與大陸衝突，別說互信了，希望沒到互砍的程度就好。他真的不知道民進黨政府要怎麼去處理金門漁船事件的問題，他認為很困難去處理。



