新西蘭總理拉克森會見王毅

中評社北京3月18日電／當地時間3月18日，新西蘭總理拉克森在惠靈頓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅首先向拉克森轉達中國領導人的親切問候。王毅表示，中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民，開創了許多“第一”的紀錄，推動中新關係一直走在中國同發達國家關係前列，成為雙方值得珍惜和弘揚的寶貴財富。今年是習近平主席成功訪新和中新建立全面戰略伙伴關係10周年。中國視新西蘭為理性、成熟的合作伙伴，中新關係具有戰略性、長期性。我們願同新方以慶祝兩國建立全面戰略伙伴關係10周年為契機，發揚“爭先”傳統，跨越新的標桿，打造全面戰略伙伴關係升級版，構建和而不同的國家間關係，既造福兩國人民，也為世界和平與發展作出新的貢獻。



王毅說，新方將教育、科技創新、基礎設施、營商環境、擴大出口作為施政重點，中方願成為新方這些領域可靠的戰略合作伙伴。歡迎新方繼續參與共建“一帶一路”合作。中方期待同新方在鞏固加強傳統領域合作的同時，開拓科技、綠色、創新等新的合作增長點。中國經濟不僅實現了量的合理增長，更推動了質的有效提升，既有穩的堅實基礎，也有進的廣闊空間，將持續為世界經濟注入更多新的動力，也將為新西蘭帶來更多新的機遇。中新雙方都倡導多邊主義，都支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，都致力於用和平手段解決國際爭端。中方願同新方一道，加強團結合作，抵製冷戰思維、單邊主義、保護主義，反對開歷史倒車，維護人類進步的正確方向。



拉克森請王毅向中國領導人轉達誠摯問候。拉克森表示，新中關係十分重要。新中建交以來，兩國關係取得強勁發展，經貿合作成果豐碩。新中全面戰略伙伴關係更為雙方合作提供了重要動力。新方將繼續堅持一個中國政策，願以紀念新中建立全面戰略伙伴關係10周年為契機，同中方進一步密切高層交往，增進相互理解，深化經貿、人文、教育、旅遊、農業、科技、應對氣候變化等領域合作，促進兩國共同繁榮，維護地區和世界和平穩定。



同日，王毅還同新西蘭外長彼得斯舉行會談並會見新貿易部長麥克萊。