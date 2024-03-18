王毅同新西蘭副總理兼外長彼得斯會談

中評社北京3月18日電／當地時間3月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在惠靈頓同新西蘭副總理兼外長彼得斯舉行會談。



新華社報導，王毅表示，中新建交以來，無論國際和地區形勢如何變幻，兩國關係始終保持健康發展勢頭，成為這個世界的穩定因素。相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民是中新關係發展的有益經驗，值得雙方進一步總結和弘揚。今年是習近平主席對新西蘭進行國事訪問和中新建立全面戰略伙伴關係10周年。中方願同新方一道，秉持“爭先”精神，創造更多的“第一”，使中新關係繼續走在中國同發達國家關係前列，迎來更加強勁發展的新的10年。



王毅說，中新既沒有歷史恩怨，也沒有現實糾紛，雙方擁有很多重要共識和廣泛共同利益，互利合作始終是中新關係的主基調。雙方要繼續尊重各自選擇的社會制度和發展道路，照顧彼此的核心利益和重大關切。中方願同新方一道，發揮經濟互補性強的優勢，落實好中新自由貿易協定升級版，盡早開展服務貿易負面清單談判，打造基礎設施、綠色轉型、數字經濟、科技創新、應對氣候變化等新的增長引擎。雙方要繼續為兩國人員往來創造更好條件，圍繞中新建立全面戰略伙伴關係10周年舉辦形式多樣的慶祝活動，深化教育、旅遊、青年、地方等人文交流，培育更多新時代的“路易·艾黎”。希望新方切實保障在新中國留學生和遊客的安全和合法權益。中方願同新方通過對話增進相互瞭解，學習借鑒彼此長處，共同推動人類文明進步。



王毅表示，中新都是現行國際體系、國際秩序的參與者和建設者，在踐行大小國家一律平等、倡導多邊主義、推動國際關係民主化、促進自由貿易方面具有廣泛共識。中方願同新方加強多邊框架下的溝通協調，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。



王毅闡述了中方在台灣、涉港、涉藏、南海、人權等問題上的立場。



彼得斯表示，中國是新西蘭的重要合作伙伴。新中建立全面戰略伙伴關係10年來，兩國關係取得長足發展。新方堅定恪守一個中國原則，期待雙方進一步密切高層交往，加強經貿、教育、文化、應對氣候變化等領域合作，深化在地區和國際事務中的溝通協調，推動新中關係在下個10年乃至50年實現更大發展。新方歡迎中國留學生和企業家來新留學興業。



雙方同意進一步開展高層交往，舉行外交政策、貿易、領事、南太、氣候變化、人權等領域政府間對話，採取進一步措施便利人員往來，並就中國加入《數字經濟伙伴關係協定》和《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》保持積極溝通。



雙方還就烏克蘭、巴以衝突、朝鮮半島、南太平洋地區形勢等共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。