蕭天流語中評：美台軍事合作檯面化挑動戰爭

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月19日電（記者 方敬為）外媒報導，美國“2023年國防授權法”（NDAA）實施後，今年起美軍顧問將駐台協訓。台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，相關風聲看起來是美國放出，似刻意將美台軍事合作檯面化。他認為有兩個目的，政治上希望刺激大陸，戰略上則是介入台灣的軍事作戰指揮，讓台灣軍隊的作戰模式更符合美方需求。無論如何，都將使台海風險升高。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊顧問駐台，參與訓練行動。依據美國“2023財政年度國防授權法”，美國陸軍特種部隊“綠扁帽”（Green Berets），將派出顧問人員到金門、澎湖等陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓。美方對此不評論。台“外交部”則回應，美方基於台灣關係法及6項保證，對於台灣安全承諾非常堅定，但對於具體內容，“外交部”沒有進一步資訊。台美雙方未承認也不否認。



對於相關消息，蕭天流表示，美國軍事人員來台灣參與演訓、交流或協助訓練，其實已行之有年，是“公開的秘密”。過去是在檯面下進行，做而不宣，但這次是將派員駐台協訓相關規劃明列在NDAA中，觀察外媒報導的消息來源，起來是美國行政部門刻意放出，所以官方即使未證實，卻也不否認，感覺是故意將美台軍事合作檯面化。

