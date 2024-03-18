韓防長：駐韓美軍2.85萬人是必要規模

中評社香港3月18日電／韓聯社報導，韓國國防部長官申源湜18日就2.85萬名駐韓美軍規模表示，每年舉行的韓美安保會議都會重申這是必須要具備的規模。



申源湜當天在首爾中區的韓國新聞中心與外媒記者座談，就駐韓美軍、涉朝問題等發表立場，並作出如上表述。



美國前代理國防部長克里斯托弗·米勒日前接受媒體採訪時表示，韓國是否仍需要2.85萬名美軍駐紮，還是需要調整，各方當前應就此坦率地進行討論。申源湜表示，這是米勒個人的言論，我不願就此置評。但他提及，美國每年編制的《國防授權法案》均明文寫入“駐韓美軍規模為2.85萬人”的內容，韓方也對此表示認同。



被問及駐韓美軍有無可能被投入到本地區發生的衝突中時，申源湜說，根據《韓美相互防衛條約》，駐韓美軍在大韓民國遭到外部攻擊時參加作戰。截至目前，美方並未正式提出駐韓美軍作戰的目的超出條約規定範圍的可能性。



對於朝鮮加大核導挑釁力度，申源湜發出了強硬警告。他指出，朝鮮的核導能力持續提升，但朝方是否會先動用核武器進攻還不確定。只要金正恩不拿槍抵自己頭上，朝鮮很難大量使用核武器先發制人發起攻擊。



申源湜認為，朝俄間友好關係正在進一步昇華。他在上月底舉行的記者會上曾表示，去年7至8月以後朝鮮運往俄羅斯的集裝箱約為6700個，並在當天的座談會上介紹，現在又增加了300多個，總計7000余個集裝箱。



被問及是否計劃向烏克蘭提供彈藥等武器援助時，申源湜回答說，韓國不曾直接向烏克蘭提供過大規模殺傷性武器、裝備和物資，曾向出現炮彈庫存不足的美國出口炮彈。只要政府的立場不變，這一政策就會繼續有效。



另就俄羅斯國防部主張15名韓國雇傭兵為烏克蘭作戰，其中5人戰死一事，他表示，這只是俄羅斯單方面的主張，尚未得到證實。