以色列總理宣稱“將確保平民離開拉法”

中評社香港3月18日電／以色列總理內塔尼亞胡聲稱，在襲擊150萬巴勒斯坦人避難的加沙南部的拉法之前，他們將“確保平民離開這裡”。



TRT消息，內塔尼亞胡在與訪問該國的德國總理奧拉夫·肖爾茨會面後舉行了聯合新聞發布會。



內塔尼亞胡在談到他與肖爾茨的會面時表示，他們進行了“朋友之間非常嚴肅、重要的會面”，並表示，“我們還在消滅哈馬斯的問題上達成了共識”。



內塔尼亞胡聲稱，如果允許哈馬斯留在加沙，哈馬斯將重新集結並接管該地區，德國外長要求他採取更多措施保護加沙平民，並允許更多人道主義援助進入加沙地帶，幫助巴勒斯坦人。



內塔尼亞胡聲稱“以色列正在努力保護平民，巷戰期間很難在加沙地帶分發援助物資“。他表示，當軍隊對拉法發動襲擊時，將確保平民不留在該地區。



“我們消除拉法剩餘哈馬斯營的目標正在取得進展，同時確保平民離開拉法。 這不是我們在將人口困在原地的情況下會做的事情。 “事實上，我們會做相反的事情，我們會讓他們離開。”



以色列總理聲稱軍隊已盡最大努力減少平民死亡。



肖爾茨強調，加沙“必須達成長期停火和釋放囚犯的全面協議”，地區衝突的後果將是嚴重的，真主黨應從以色列北部地區撤軍，以避免這種情況。