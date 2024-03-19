中評關注：藍白合氛圍漸成　綠營恐難應對

柯建銘與吳思瑤下午出席韓國瑜主持的私下協商。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）上週多位民進黨“立委”因“立法院長”韓國瑜唱名3次，不在場而無法質詢，韓國瑜昨天邀集朝野進行一場沒有轉播私下協商，除了民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也不再對韓惡意相向，民眾黨團總召黃國昌以及國民黨總召傅崐萁則都不滿綠委，明顯挺韓國瑜。這很可能會是未來“立院”審查法案的走向。蔡英文日前才會民眾黨主席柯文哲，藍綠白之間又會怎麼競合，外界也還在觀察。但藍白合作推動法案氛圍逐漸形成，綠營未來在“立院”恐難對付這樣態勢。



國民黨與民眾黨目前在“立法院”，包括陸配取得身分證年限從6年縮短為4年，以及本週可能登場到“國會”改革法案等，藍白都呈現合作的氛圍。加上韓國瑜按照議事歸則進行，導致綠委不在場無法質詢事件，雖然無法質詢的綠委們上週五怒氣沖沖要質問韓國瑜，但總召柯建銘也自知理虧，昨天參與朝野私下協商時，態度放軟，還替韓國瑜說話，認為當時也沒有人在場，韓會這麼處理“有他的難處”。



但是問到綠委們要不要先道歉再質詢，柯建銘仍辯解沒有道歉不道歉的問題，但依照柯的說法已經是知道綠委們當天不在議場等待質詢，其實是自己本身的問題，只是面子拉不下來，無法公開道歉。這起事件因為沒有涉及兩岸議題，綠營無法高舉“反中”模糊事件本質，民眾也比較能看清楚真相與事實是什麼，但這也凸顯出民進黨確實不能再硬拗，該遵守議事規則的地方就必須要堅守。



黃國昌在綠委要求給他們質詢權事件上，大酸綠委且力挺韓國瑜，立場上與國民黨相同，還認為是韓國瑜扛起責任了，這個說法對韓非常肯定與正向。



韓國瑜擔任院長至今一個多月，非常謹慎就怕被民進黨抓到任何可發揮的缺失，上週五院會下午第一位質詢是國民黨“立委”羅明才，如果韓當時真的宣布休息等羅，這很可能又會被民進黨大做文章，認為韓國瑜包庇國民黨自己人，才宣布會議休息。韓國瑜被民進黨以放大鏡檢視，任何一個不小心，都可能被民進黨抓到小辮子，還好這次韓國瑜一視同仁，對於沒有到場的“立委”唱名三次，代表棄權，以議事規則服眾。



接下來“立法院”要審查“國會”改革方案，藍白合作意向也較高，民進黨則是對其中有些法案，包括“立法院”擁有調查權可能超越司法體系、官員藐視“國會”罪等，甚至要求“總統”到“立法院”即問即答等咨文報告相關修法，都會影響未來賴清德上任後的行政權，民進黨一定會全力阻擋。



黃國昌身為民眾黨總召，對於民進黨執政許多事情都看不下去，在司法及法制委員會質詢時，就批評檢調對偵查根本是假的，司法改革一向是社會上，對民進黨執政不滿的事項之一，現在檢調體系與“調查局”等人員，都被質疑與涉案的企業“走很近”，社會對民進黨執政的司法公平性是有質疑。



在藍白合作氛圍下，對於民進黨強力監督，民眾在綠委要求回復質詢的事件上，對於綠委也不太能諒解。未來若這個氛圍持續下去，對於2026年選舉會產生影響。至於蔡英文率先出手想要拉攏柯文哲，日前上場的“蔡柯會”能否發揮多大效果，還是與柯文哲大選前和國民黨談藍白合一樣虛晃一招。