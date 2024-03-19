中評鏡頭：蔡英文母校中山女高　人文薈萃

中山女高大門口。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月19日電（記者 張穎齊）台北市立中山女子高級中學創辦於1897年，已有126年歷史，是台灣知名的明星女子高中，舊稱台北第三高女、北二女中，是蔡英文等不少政治人物的母校。中山女高人文薈萃，學子多才多藝，僅次於北一女高，是許多人擠破頭想進入的名校。



中山女高創立1897年日據時期，最初名稱為台灣總督府國語學校第一附屬學校女子分教場，1922年改稱台北州立台北第三高等女學校，1945年改為台灣省立台北第二女子中學，1967年正式名為台北市立中山女子高級中學。



中山女高現任校長為張云棻，全校師生約2000多人，共有60多個班，校園面積達3萬8443平方公尺，校訓誠、篤、敏、慧，有學姐妹制。校內有莊敬大樓、自強樓、中山樓、逸仙樓、科學館、大禮堂等，中山女高顧名思義以孫中山之名，故一進校門就是孫文銅像。



中山女高有許多知名的校友，政界包括前中國國民黨主席洪秀柱、連戰妻子連方瑀、前“立委”鄭麗文、“立委”徐欣瑩、台北市議員闕枚莎、游淑慧，蔡英文、李登輝妻子曾文惠、陳水扁妻子吳淑珍、民進黨“勞動部長”許銘春、“僑委會委員長”徐佳青、台北市議員林亮君，台灣民眾黨基隆市副市長邱佩琳等。



演藝界有作家瓊瑤、藝人吳倩蓮、陶晶瑩、陳匡怡、陳孝萱等。媒體界有主播方念華、哈遠儀、前主播陳以真、李晶玉、資深媒體人陳鳳馨、陳斐娟等。